- 11 Şub 2022 - 14:26 G: 11 Şub 2022 - 14:36

Survivor Adem Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu! Acun Ilıcalı’nın Gözlerinin İçine Baka Baka Vazgeçtiğini Duyurdu! Hayranları Yıkıldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan Adem’in çekileceği iddia edildi! Acun Ilıcalı’nın gözlerinin içine baka baka geçtiğimiz günlerde Sercan Yıldırım’la tartışan Adem Kılıççı, hayranlarına “Vazgeçtim” mesajını adeta vermişti. Şimdi ise hayranlarını yıkacak bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde heyecan tavan yapmıştı. Cumartesi günü ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasında bulunan Adem Kılıççı’nın yarışmadan çekileceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Şub 2022 - 14:26 Ankara- Yaşam

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