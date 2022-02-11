11 Şub 2022 - 14:53 Güncelleme: 11 Şub 2022 - 15:08
Buse Varol’dan Alişan’a Tokat Gibi Gönderme! Yüzüğü Çıkartmıştı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Büyük Aşka Gölge Düştü, 2 Çocuk…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’dan boşanma aşamasında olduğu konuşulan Alişan’a şok gönderme geldi! Kısa bir süre önce yüzüğünü çıkaran Buse Varol, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Büyük aşka gölge düşerken; sevenleri de iki çocuğu düşünmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Bu durum ise boşanma iddialarının artmasına neden olmuştu. Şimdi ise skandal olay patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.