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11 Şub 2022 - 14:53

Buse Varol’dan Alişan’a Tokat Gibi Gönderme! Yüzüğü Çıkartmıştı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Büyük Aşka Gölge Düştü, 2 Çocuk…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’dan boşanma aşamasında olduğu konuşulan Alişan’a şok gönderme geldi! Kısa bir süre önce yüzüğünü çıkaran Buse Varol, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Büyük aşka gölge düşerken; sevenleri de iki çocuğu düşünmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…