- 11 Şub 2022 - 15:28 G: 11 Şub 2022 - 15:37

Survivor Batuhan Karacakaya’nın Öyle Bir Görseli Ortaya Çıktı Ki… Hiç Kimse Bunu Bilmiyor Ama Milyonlar Takip Ediyor! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya’nın hiç bilinmeyen bir görseli ortaya çıktı! Hiç kimsenin bilmediği başarılı yarışmacının görseli ağızların açık kalmasına neden oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu fotoğraf ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte milyonların takip ettiği ama kimsenin bilmediği o görsel…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın 2021 ve 2022 döneminde yer alan Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu isimli dizide hayat verdiği Bülent karakteriyle büyük bir beğeni toplamıştı. Birçok farklı yapımda ve projede yer alan Batuhan Karacakaya’nın asıl çıkışı ise Survivor yarışmasıyla olmuştu. Şimdi ise binlerce takipçisi olan Batuhan Karacakaya’nın yıllar önceki, hiç bilinmeyen bir görseli ortaya çıktı!

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11 Şub 2022 - 15:28 Ankara- Yaşam

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