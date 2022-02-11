Survivor Batuhan Karacakaya’nın Öyle Bir Görseli Ortaya Çıktı Ki… Hiç Kimse Bunu Bilmiyor Ama Milyonlar Takip Ediyor! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya’nın hiç bilinmeyen bir görseli ortaya çıktı! Hiç kimsenin bilmediği başarılı yarışmacının görseli ağızların açık kalmasına neden oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu fotoğraf ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte milyonların takip ettiği ama kimsenin bilmediği o görsel…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın 2021 ve 2022 döneminde yer alan Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu isimli dizide hayat verdiği Bülent karakteriyle büyük bir beğeni toplamıştı. Birçok farklı yapımda ve projede yer alan Batuhan Karacakaya’nın asıl çıkışı ise Survivor yarışmasıyla olmuştu. Şimdi ise binlerce takipçisi olan Batuhan Karacakaya’nın yıllar önceki, hiç bilinmeyen bir görseli ortaya çıktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.