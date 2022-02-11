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11 Şub 2022 - 15:28

Survivor Batuhan Karacakaya’nın Öyle Bir Görseli Ortaya Çıktı Ki… Hiç Kimse Bunu Bilmiyor Ama Milyonlar Takip Ediyor! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya’nın hiç bilinmeyen bir görseli ortaya çıktı! Hiç kimsenin bilmediği başarılı yarışmacının görseli ağızların açık kalmasına neden oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu fotoğraf ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte milyonların takip ettiği ama kimsenin bilmediği o görsel…