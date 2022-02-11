Sadakatsiz’de Derin'in Yeni Aşkı Serhat Parıl Bakın Kaç Yaşında! Partneri Melis Sezen İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Serhat Parıl, şimdiden dizinin seyircisinin yakından takip ettiği isimlerin arasına girdi. Geçmişteki mesleğiyle seyircisini bir hayli şaşırtan Serhat Parıl’ın yaşı da ağızları açık bıraktı. Sizde Serhat Parıl ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Serhat Parıl, şimdiden dizinin seyircisinin yakından takip ettiği isimlerin arasına girdi. Geçmişteki mesleğiyle seyircisini bir hayli şaşırtan Serhat Parıl’ın yaşı da ağızları açık bıraktı! Peki, Sadakatsiz’de Derin'in yeni aşkı olan Serhat Parıl kaç yaşında? Serhat Parıl kimdir, aslen nereli? Serhat Parıl sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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11 Şub 2022 - 15:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.