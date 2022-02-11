Sadakatsiz’de Derin'in Yeni Aşkı Serhat Parıl Bakın Kaç Yaşında! Partneri Melis Sezen İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Serhat Parıl, şimdiden dizinin seyircisinin yakından takip ettiği isimlerin arasına girdi. Geçmişteki mesleğiyle seyircisini bir hayli şaşırtan Serhat Parıl’ın yaşı da ağızları açık bıraktı! Peki, Sadakatsiz’de Derin'in yeni aşkı olan Serhat Parıl kaç yaşında? Serhat Parıl kimdir, aslen nereli? Serhat Parıl sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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