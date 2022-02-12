- 12 Şub 2022 - 00:45 G: 12 Şub 2022 - 00:46

Yahudilikte Yedi Kollu Şamdan Neyi Sembolize Eder? Yahudilikte Kutsal Şamdan Neden 7 Mum Vardır?

Dünya üzerinde var olan üç büyük dinin kendine has sembolleri ve özel günleri bulunuyor. Bu dinlerden biri olan Yahudilik inancında var olan kutsal şamdan ise, sadece Yahudilerin değil, diğer inanca sahip olan kişilerin de dikkatini çekiyor. Sizde yedi kollu şamdanın detaylarını merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

Dünya üzerinde var olan üç büyük dinin kendine has sembolleri ve özel günleri bulunuyor. Bu dinlerden biri olan Yahudilik inancında var olan kutsal şamdan ise, sadece Yahudilerin değil, diğer inanca sahip olan kişilerin de dikkatini çekiyor. Öte yandan yedi kollu olan bu kutsal şamdan sembolünün yedi kollu olmasının Yahudiler için bir anlamı bulunuyor. Peki, yedi kollu şamdan neyi sembolize eder? Yahudilikte kutsal şamdan neden 7 mum vardır? İşte, detaylar…

12 Şub 2022 - 00:45 - Kültür - Sanat

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