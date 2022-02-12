Yahudilikte Yedi Kollu Şamdan Neyi Sembolize Eder? Yahudilikte Kutsal Şamdan Neden 7 Mum Vardır?
Dünya üzerinde var olan üç büyük dinin kendine has sembolleri ve özel günleri bulunuyor. Bu dinlerden biri olan Yahudilik inancında var olan kutsal şamdan ise, sadece Yahudilerin değil, diğer inanca sahip olan kişilerin de dikkatini çekiyor. Sizde yedi kollu şamdanın detaylarını merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Dünya üzerinde var olan üç büyük dinin kendine has sembolleri ve özel günleri bulunuyor. Bu dinlerden biri olan Yahudilik inancında var olan kutsal şamdan ise, sadece Yahudilerin değil, diğer inanca sahip olan kişilerin de dikkatini çekiyor. Öte yandan yedi kollu olan bu kutsal şamdan sembolünün yedi kollu olmasının Yahudiler için bir anlamı bulunuyor. Peki, yedi kollu şamdan neyi sembolize eder? Yahudilikte kutsal şamdan neden 7 mum vardır? İşte, detaylar…
12 Şub 2022 - 00:45 - Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.