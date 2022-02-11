- 11 Şub 2022 - 15:52 G: 11 Şub 2022 - 15:55

Üç Kuruş'un Yıldızı Sezin Akbaşoğulları Bakın Kaç Yaşında! Partneri Uraz Kaygılaroğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başaran Üç Kuruş dizisi, oyuncu kadrosuna geçtiğimiz haftalarda Sezin Akbaşoğulları’nı dahil etti. Üç Kuruş dizisinin mercek altına aldığı isim haline gelen Sezin Akbaşoğulları ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başaran Üç Kuruş dizisi, oyuncu kadrosuna geçtiğimiz haftalarda Sezin Akbaşoğulları’nı dahil etti. Üç Kuruş dizisinin mercek altına aldığı isim haline gelen Sezin Akbaşoğulları, yaşıyla herkesi adeta şoke etti! Peki, Üç Kuruş'un Yıldızı Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında? Sezin Akbaşoğulları kimdir, aslen nereli? Sezin Akbaşoğulları evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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11 Şub 2022 - 15:52 - Magazin

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