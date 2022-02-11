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11 Şub 2022 - 15:52

Üç Kuruş'un Yıldızı Sezin Akbaşoğulları Bakın Kaç Yaşında! Partneri Uraz Kaygılaroğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başaran Üç Kuruş dizisi, oyuncu kadrosuna geçtiğimiz haftalarda Sezin Akbaşoğulları’nı dahil etti. Üç Kuruş dizisinin mercek altına aldığı isim haline gelen Sezin Akbaşoğulları ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...