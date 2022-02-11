Üç Kuruş'un Yıldızı Sezin Akbaşoğulları Bakın Kaç Yaşında! Partneri Uraz Kaygılaroğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başaran Üç Kuruş dizisi, oyuncu kadrosuna geçtiğimiz haftalarda Sezin Akbaşoğulları’nı dahil etti. Üç Kuruş dizisinin mercek altına aldığı isim haline gelen Sezin Akbaşoğulları ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başaran Üç Kuruş dizisi, oyuncu kadrosuna geçtiğimiz haftalarda Sezin Akbaşoğulları’nı dahil etti. Üç Kuruş dizisinin mercek altına aldığı isim haline gelen Sezin Akbaşoğulları, yaşıyla herkesi adeta şoke etti! Peki, Üç Kuruş'un Yıldızı Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında? Sezin Akbaşoğulları kimdir, aslen nereli? Sezin Akbaşoğulları evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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11 Şub 2022 - 15:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.