Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat Bakın Kaç Yaşında! Partneri Feyyaz Şerifoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettirmeye başlayan Merve Polat, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile herkesin aklına adeta başından aldı. Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Billur karakteriyle bir hayli beğenilen Merve Polat, o fotoğrafın ardından yaşını merak ettirmeyi de başardı! Peki, Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat kaç yaşında? Merve Polat kimdir, aslen nerelidir? Merve Polat evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…

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