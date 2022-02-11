Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat Bakın Kaç Yaşında! Partneri Feyyaz Şerifoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettirmeye başlayan Merve Polat, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile herkesin aklına adeta başından aldı. Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Billur karakteriyle bir hayli beğenilen Merve Polat ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettirmeye başlayan Merve Polat, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile herkesin aklına adeta başından aldı. Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Billur karakteriyle bir hayli beğenilen Merve Polat, o fotoğrafın ardından yaşını merak ettirmeyi de başardı! Peki, Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat kaç yaşında? Merve Polat kimdir, aslen nerelidir? Merve Polat evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
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11 Şub 2022 - 15:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.