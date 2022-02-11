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11 Şub 2022 - 15:57

Hazal Filiz Küçükköse Bakın Kaç Yaşında! Partneri Nejat İşler İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Aldığı roller ile adeta hafızalara kazınan Hazal Filiz Küçükköse, şimdilerde magazin takipçilerin merak ettiği isimlerin arasındaki yerini almaya başladı. Öte yandan yaşıyla herkesi şaşırtan Hazal Filiz Küçükköse ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...