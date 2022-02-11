- 11 Şub 2022 - 15:52 G: 11 Şub 2022 - 16:02

EDHO’nun Hızır Reis’i Oktay Kaynarca’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Taş Çatlasın 40 Demiyordu Ama… Beyinden Vurulmuşa Neden Oldu!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis’e hayat veren Oktay Kaynarca’nın yaşını duyanlar büyük şoku yaşadı! Milyonlarca gönülde taht kuran ve karizmatik halleriyle övgüler alan Oktay Kaynarca için “Taş çatlasın 40 yaşındadır” yorumları yapılıyordu ama gerçekler dengeleri değiştirdi! İşte milyonları beynin vurulmuşa çeviren o gelişme!

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz isimlerinden olan Süleyman Çakır karakteriyle adını tüm Türkiye’ye duyuran Oktay Kaynarca, her dönem çok konuşulanlar arasında yerini almayı başarıyor. Öyle ki, Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır’ın ölümü sevenleri tarafından cenaze namazının kılınmasına neden olmuştu. Günlerce yası tutulan Süleyman Çakır karakteriyle adını duyuran Oktay Kaynarca’nın yaşı ise büyük şok etkisi yarattı! İşte Oktay Kaynarca’nın olay yaratan yaşı…

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11 Şub 2022 - 15:52 Ankara- Yaşam

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