EDHO’nun Hızır Reis’i Oktay Kaynarca’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Taş Çatlasın 40 Demiyordu Ama… Beyinden Vurulmuşa Neden Oldu!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis’e hayat veren Oktay Kaynarca’nın yaşını duyanlar büyük şoku yaşadı! Milyonlarca gönülde taht kuran ve karizmatik halleriyle övgüler alan Oktay Kaynarca için “Taş çatlasın 40 yaşındadır” yorumları yapılıyordu ama gerçekler dengeleri değiştirdi! İşte milyonları beynin vurulmuşa çeviren o gelişme!
Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz isimlerinden olan Süleyman Çakır karakteriyle adını tüm Türkiye’ye duyuran Oktay Kaynarca, her dönem çok konuşulanlar arasında yerini almayı başarıyor. Öyle ki, Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır’ın ölümü sevenleri tarafından cenaze namazının kılınmasına neden olmuştu. Günlerce yası tutulan Süleyman Çakır karakteriyle adını duyuran Oktay Kaynarca’nın yaşı ise büyük şok etkisi yarattı! İşte Oktay Kaynarca’nın olay yaratan yaşı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.