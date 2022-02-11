İbo Show 2022 Ne Zaman Başlıyor? İbo Show Hangi Gün, Hangi Kanalda Başlıyor? İlk Konukları Kim?
Eğlence programlarının en sevilenlerinden biri olan İbo Show, ikinci sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Uzun bir sezon arası veren İbo Show, yayın tarihini ve kanalını da belirledi. Öte yandan ilk konuklarını duyuran İbo Show ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Eğlence programlarının en sevilenlerinden biri olan İbo Show, ikinci sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Uzun bir sezon arası veren İbo Show, yayın tarihini ve kanalını da belirledi. Öte yandan ilk konuklarını duyuran İbo Show, seyircisini şimdiden heyecanlandırmayı başardı! Peki, İbo Show 2022 ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, hangi kanalda başlıyor? İbo Show 2022 ilk konukları kim? İşte, detaylar…
11 Şub 2022 - 16:00 - Tv Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.