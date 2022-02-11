- 11 Şub 2022 - 16:00 G: 11 Şub 2022 - 16:05

İbo Show 2022 Ne Zaman Başlıyor? İbo Show Hangi Gün, Hangi Kanalda Başlıyor? İlk Konukları Kim?

Eğlence programlarının en sevilenlerinden biri olan İbo Show, ikinci sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Uzun bir sezon arası veren İbo Show, yayın tarihini ve kanalını da belirledi. Öte yandan ilk konuklarını duyuran İbo Show ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Eğlence programlarının en sevilenlerinden biri olan İbo Show, ikinci sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Uzun bir sezon arası veren İbo Show, yayın tarihini ve kanalını da belirledi. Öte yandan ilk konuklarını duyuran İbo Show, seyircisini şimdiden heyecanlandırmayı başardı! Peki, İbo Show 2022 ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, hangi kanalda başlıyor? İbo Show 2022 ilk konukları kim? İşte, detaylar…

11 Şub 2022 - 16:00 - Tv Haberleri

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