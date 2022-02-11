Evlilik, her zaman istenildiği kadar rayında gitmiyor. Evliliğin gidişatında ise, çiftlerin burçlarının çok büyük bir önemi bulunuyor. Evet, bu listede yer alan o üç burç, evliliklerinde sorun çıkmasın diye alttan ala ala adeta bir sabır taşına dönüşüyor. Öte yandan evlenme hazırlığı içerisinde olan astroloji tutkunlarının bu listeye göz atmasına bir fayda bulunuyor! Peki, evlilikte hep alttan alan burçlar hangisidir? İşte en sabırlı o burçlar…