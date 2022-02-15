- 15 Şub 2022 - 01:24

Evlilikte Hep Alttan Alan Burçlar Hangisidir? İşte Sabrıyla Taşı Çatlatan O Burçlar…

Evlilik, her zaman istenildiği kadar rayında gitmiyor. Evliliğin gidişatında ise, çiftlerin burçlarının çok büyük bir önemi bulunuyor. Evet, bu listede yer alan o üç burç, evliliklerinde sorun çıkmasın diye alttan ala ala adeta bir sabır taşına dönüşüyor. Sizde evlilikte alttan alan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Evlilik, her zaman istenildiği kadar rayında gitmiyor. Evliliğin gidişatında ise, çiftlerin burçlarının çok büyük bir önemi bulunuyor. Evet, bu listede yer alan o üç burç, evliliklerinde sorun çıkmasın diye alttan ala ala adeta bir sabır taşına dönüşüyor. Öte yandan evlenme hazırlığı içerisinde olan astroloji tutkunlarının bu listeye göz atmasına bir fayda bulunuyor! Peki, evlilikte hep alttan alan burçlar hangisidir? İşte en sabırlı o burçlar…

15 Şub 2022 - 01:24 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Eşinin Çalışmasını İstemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Katı Kuralları Olan O Burçlar… mask
Eşinin Çalışmasını İstemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Katı Kuralları Olan O Burçlar…
İlk Görüşte Aşk Ateşine Düşen Burçlar Hangisidir! İşte Hemen Heyecana Kapılan Olan O Burçlar… mask
İlk Görüşte Aşk Ateşine Düşen Burçlar Hangisidir! İşte Hemen Heyecana Kapılan Olan O Burçlar…
Şımartılmaktan Hoşlanan Burçlar Hangisidir? İşte Sevgi Arsızı O Burçlar… mask
Şımartılmaktan Hoşlanan Burçlar Hangisidir? İşte Sevgi Arsızı O Burçlar…
Günaydın Mesajı Bekleyen Burçlar Hangisidir? İşte Gözünü Telefona Diken O Burçlar... mask
Günaydın Mesajı Bekleyen Burçlar Hangisidir? İşte Gözünü Telefona Diken O Burçlar...
Tek Gecelik İlişki Arayan Burçlar Hangisidir? İşte Arkasına Bakmadan Giden O Burçlar… mask
Tek Gecelik İlişki Arayan Burçlar Hangisidir? İşte Arkasına Bakmadan Giden O Burçlar…
Seksi Görünmek İçin Şekilden Şekle Giren Burçlar Hangisidir? İşte Çekici ve Zarif O Burçlar... mask
Seksi Görünmek İçin Şekilden Şekle Giren Burçlar Hangisidir? İşte Çekici ve Zarif O Burçlar...
Kalbi Kaya Gibi Sağlam Olan Burçlar Hangisidir? İşte Duruşu Net Olan O Burçlar... mask
Kalbi Kaya Gibi Sağlam Olan Burçlar Hangisidir? İşte Duruşu Net Olan O Burçlar...
Racon Kesen Burçlar Hangisidir? İşte Delikanlılığın Kitabını Yazan O Burçlar… mask
Racon Kesen Burçlar Hangisidir? İşte Delikanlılığın Kitabını Yazan O Burçlar…
Risk Almaktan Korkmayan Burçlar Hangisidir? İşte Yarın Ölecek Gibi Yaşayan O Burçlar… mask
Risk Almaktan Korkmayan Burçlar Hangisidir? İşte Yarın Ölecek Gibi Yaşayan O Burçlar…
Sevgililer Gününde Sevgili Arayan Burçlar Hangisidir? İşte 14 Şubat Fobisi Olan O Burçlar… mask
Sevgililer Gününde Sevgili Arayan Burçlar Hangisidir? İşte 14 Şubat Fobisi Olan O Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Evrim Yarışmadan Çekildi, Takım Arkadaşları Bile Bayram Etti! Davul Zurna Tutan Var! O Ağladı, Milyonlar Güldü! “Kurtulduk” mask
Survivor Evrim Yarışmadan Çekildi, Takım Arkadaşları Bile Bayram Etti! Davul Zurna Tutan Var! O Ağladı, Milyonlar Güldü! “Kurtulduk”
Evlilikte Hep Alttan Alan Burçlar Hangisidir? İşte Sabrıyla Taşı Çatlatan O Burçlar… mask
Evlilikte Hep Alttan Alan Burçlar Hangisidir? İşte Sabrıyla Taşı Çatlatan O Burçlar…
Survivor Adem Adayı Terk Edip, Türkiye’ye Dönüyor! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Dedikleri… Gün Geldi Devran Döndü; Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Survivor Adem Adayı Terk Edip, Türkiye’ye Dönüyor! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Dedikleri… Gün Geldi Devran Döndü; Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Survivor All Star’da İlk İhraç Kararı Şok etti! Acun Ilıcalı Konseyi Darmaduman Etti! Tekme Tokat Kavga Edilmişti; Bir Değil Tam İki Kişi… mask
Survivor All Star’da İlk İhraç Kararı Şok etti! Acun Ilıcalı Konseyi Darmaduman Etti! Tekme Tokat Kavga Edilmişti; Bir Değil Tam İki Kişi…
Arka Sokaklar'da Kalpleri Dağlayan Ayrılık! Kaoslar Ardı Ardına Sıralandı! Arka Sokaklar'da İlker İnanoğlu diziden neden ayrıldı? mask
Arka Sokaklar'da Kalpleri Dağlayan Ayrılık! Kaoslar Ardı Ardına Sıralandı! Arka Sokaklar'da İlker İnanoğlu diziden neden ayrıldı?
Survivor Batuhan'a Çok Ağır Sözler! Turabi Çamkıran Batuhan'ı Hedef Aldı ve Saydı Sayıştırdı! Survivor 2022 Turabi gelecek mi? mask
Survivor Batuhan'a Çok Ağır Sözler! Turabi Çamkıran Batuhan'ı Hedef Aldı ve Saydı Sayıştırdı! Survivor 2022 Turabi gelecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status