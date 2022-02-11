- 11 Şub 2022 - 16:20 G: 11 Şub 2022 - 16:28

Boks Spikeri Bilgehan Demir Bakın Kaç Yaşında? Bilgehan Demir Boks Yaptı Mı? Bilgehan Demir Mesleği Nedir, Aslen Nerelidir?

14 Şubat Sevgililer Günü için bir deriye poz veren Berfu ve Eser Yenenler çifti, şimdilerde boks spikeri Bilgehan Demir’in hedefine girdi. Eser Yenenler’in kıyafetini eleştiren Bilgehan Demir, bir magazin sayfasının paylaştığı o fotoğrafın altına; "Giydiğiniz hiçbir kıyafet üzerine yakışmıyorsa daha çirkini giyin, yakışacaktır" yorumunu yaptı. Sizde Bilgehan Demir ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

14 Şubat Sevgililer Günü için bir deriye poz veren Berfu ve Eser Yenenler çifti, şimdilerde boks spikeri Bilgehan Demir’in hedefine girdi. Eser Yenenler’in kıyafetini eleştiren Bilgehan Demir, bir magazin sayfasının paylaştığı o fotoğrafın altına; "Giydiğiniz hiçbir kıyafet üzerine yakışmıyorsa daha çirkini giyin, yakışacaktır" yorumunu yaptı. Polemiğin ateşini harlayan Eser Yenenler ise, "Yaptığınız hiçbir iş tutmuyorsa insanlara daha çirkin yorumlarda bulunun, o yorumlar tutacaktır" ifadeleriyle Bilgehan Demir’e yanıt verdi. Peki, boks spikeri Bilgehan Demir kaç yaşında? Bilgehan Demir boks yaptı mı? Bilgehan Demir mesleği nedir, aslen nerelidir? İşte, detaylar…

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11 Şub 2022 - 16:20 - Magazin

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