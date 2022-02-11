Boks Spikeri Bilgehan Demir Bakın Kaç Yaşında? Bilgehan Demir Boks Yaptı Mı? Bilgehan Demir Mesleği Nedir, Aslen Nerelidir?
14 Şubat Sevgililer Günü için bir deriye poz veren Berfu ve Eser Yenenler çifti, şimdilerde boks spikeri Bilgehan Demir’in hedefine girdi. Eser Yenenler’in kıyafetini eleştiren Bilgehan Demir, bir magazin sayfasının paylaştığı o fotoğrafın altına; "Giydiğiniz hiçbir kıyafet üzerine yakışmıyorsa daha çirkini giyin, yakışacaktır" yorumunu yaptı. Sizde Bilgehan Demir ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
14 Şubat Sevgililer Günü için bir deriye poz veren Berfu ve Eser Yenenler çifti, şimdilerde boks spikeri Bilgehan Demir’in hedefine girdi. Eser Yenenler’in kıyafetini eleştiren Bilgehan Demir, bir magazin sayfasının paylaştığı o fotoğrafın altına; "Giydiğiniz hiçbir kıyafet üzerine yakışmıyorsa daha çirkini giyin, yakışacaktır" yorumunu yaptı. Polemiğin ateşini harlayan Eser Yenenler ise, "Yaptığınız hiçbir iş tutmuyorsa insanlara daha çirkin yorumlarda bulunun, o yorumlar tutacaktır" ifadeleriyle Bilgehan Demir’e yanıt verdi. Peki, boks spikeri Bilgehan Demir kaç yaşında? Bilgehan Demir boks yaptı mı? Bilgehan Demir mesleği nedir, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
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11 Şub 2022 - 16:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.