Mahkum Dizisinin Ceyda'sı Burcu Cavrar Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Onur Tuna İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Kısa bir aranın ardından ekranlara yeniden geri dönen Burcu Cavrar, Mahkum dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Bu gelişmenin ardından Burcu Cavrar’ın kim olduğunu araştırmak için kolları sıvayan Mahkum dizisi izleyicileri, ünlü ismin yaşını duyunca şaştı kaldı. Burcu Cavrar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Kısa bir aranın ardından ekranlara yeniden geri dönen Burcu Cavrar, Mahkum dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Bu gelişmenin ardından Burcu Cavrar’ın kim olduğunu araştırmak için kolları sıvayan Mahkum dizisi izleyicileri, ünlü ismin yaşını duyunca şaştı kaldı! Peki, Mahkum dizisinin Ceyda'sı Burcu Cavrar kaç yaşında? Burcu Cavar kimdir, aslen nereli? Burcu Cavrar sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
11 Şub 2022 - 16:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.