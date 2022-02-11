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11 Şub 2022 - 16:29

Mahkum Dizisinin Ceyda'sı Burcu Cavrar Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Onur Tuna İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Kısa bir aranın ardından ekranlara yeniden geri dönen Burcu Cavrar, Mahkum dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Bu gelişmenin ardından Burcu Cavrar’ın kim olduğunu araştırmak için kolları sıvayan Mahkum dizisi izleyicileri, ünlü ismin yaşını duyunca şaştı kaldı. Burcu Cavrar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...