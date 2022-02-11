- 11 Şub 2022 - 16:26 G: 11 Şub 2022 - 16:37

Akşam Yemeğine Kaynananız Geliyorsa Dikkat! Bu Tarif Elti Çatlatır, Kaynana Bitirir! Kıskançlıktan Nazar Değdirecekler! Sadece 5 Dakikada…

Akşam yemeğinizde kaynananız geliyorsa dikkat! Akşam yemeği için ne yapsam diye düşünenlerin derdine son geldi! Bu tarifle birlikte sizi çekemeyen kaynananızı ve eltinizi çatlatıp bitirebilirsiniz! Kıskançlıktan yemeğinize nazar bile değdirenler olacaktır! Sadece beş dakikada hazırlayacağınız bu yemek, sofralarınızda kral gibi duracaktır! İşte merak edilen tüm detaylar…

Akşam yemeğinde misafirlerinizi ağırlayacaksanız ve saatlerdir “Ne yapsam” diye düşünüyorsanız, bu yemeği yaparak; hem yıldızları toplayabilir, hem de övgüler alabilirsiniz! Yedikçe yemek istenecek olan bu yemek 6 kişiye uygundur. Tarifte verilen oranları kişi sayısına göre artırabilirsiniz! İşte malzemeler ve yemeğin tarifi!

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11 Şub 2022 - 16:26 Ankara- Yaşam

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