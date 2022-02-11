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11 Şub 2022 - 16:34

Girdiği Kaba Göre Şekil Alan Burçlar Hangisidir? İşte Şekilden Şekile Giren O Burçlar...

Her burcun insanının göründüğü kadar şeffaf insanlar olamıyor. Bu bağlamda özellikle bazı burcun insanları, her olaya göre davranarak, girdiği kabın şeklini almayı çok iyi başarıyor. Sizde bulunduğu ortamda adeta bir sıvı gibi girdiği kabın şeklini alan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...