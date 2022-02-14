0 Araç Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat! Opel Çıldırdı... Fiyatları Görünce Gözlerinize İnanamayacaksınız! Resmen Dip... Büyük Kampanya!

Her gün araç ilanlarından kafasını kaldıramayan ve almışken en iyisini almayı hedefleyenlere özel olarak kampanya Opel’den geldi. Dünya devi markaların başında gelen Opel, araçlarındaki konfor, motor – mekanik detayıyla ülkemizde çok sevilen ve çok tutulan araçların başında geliyor. Her geçen gün alıcısı daha çok artan Opel’in o markası için yaptığı inanılmaz kampanya ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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