- 11 Şub 2022 - 17:07 G: 11 Şub 2022 - 17:21

Opel Almak İsteyenlere Altın Gibi Fırsat! Bayiye Yalın Ayak, Koşarak Giden Bile Var! Öyle Bir Kampanya Yapıldı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık!

Otomobil ihtiyacı olanlar ve araç sahibi olmak isteyenlere Opel’den inanılmaz bir fırsat geldi! Altın değerinden bir kampanya yapan Opel, o araç modelinin sıfır fiyatını duyanlar resmen yalın ayak koşarak bayilere gitti! Ağızları yarım metre açık bırakan bu kampanya ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte Opel’den gelen inanılmaz kampanyanın detayları…

Her gün araç ilanlarından kafasını kaldıramayan ve almışken en iyisini almayı hedefleyenlere özel olarak kampanya Opel’den geldi. Dünya devi markaların başında gelen Opel, araçlarındaki konfor, motor – mekanik detayıyla ülkemizde çok sevilen ve çok tutulan araçların başında geliyor. Her geçen gün alıcısı daha çok artan Opel’in o markası için yaptığı inanılmaz kampanya ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Şub 2022 - 17:07 Ankara- Yaşam

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