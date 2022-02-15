Sıfır Araç Almak İsteyenler Dikkat! 2022 Opel Fiyatlarını Görünce Gözlerinize İnanamayacaksınız! Resmen Dip... Büyük Kampanya!
Otomobil ihtiyacı olanlar ve araç sahibi olmak isteyenlere Opel’den inanılmaz bir fırsat geldi! Altın değerinden bir kampanya yapan Opel, o araç modelinin sıfır fiyatını duyanlar resmen yalın ayak koşarak bayilere gitti! Ağızları yarım metre açık bırakan bu kampanya ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte Opel’den gelen inanılmaz kampanyanın detayları…
Her gün araç ilanlarından kafasını kaldıramayan ve almışken en iyisini almayı hedefleyenlere özel olarak kampanya Opel’den geldi. Dünya devi markaların başında gelen Opel, araçlarındaki konfor, motor – mekanik detayıyla ülkemizde çok sevilen ve çok tutulan araçların başında geliyor. Her geçen gün alıcısı daha çok artan Opel’in o markası için yaptığı inanılmaz kampanya ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.