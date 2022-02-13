Kilo Vermek İsteyenler Dikkat! 1 Haftada Tam Tamına 10 Kilo… Yumurta Diyet i İle Tıka Basa Doyup; Hafiflemiş Olarak Kalacaksınız!
Yaz aylarının yeniden yaklaşmaya başlaması ile birlikte vatandaşlar yeniden zayıflamanın yollarını aramaya başladı. Yaza fit girmek isteyen herkese sağlıklı bir çözüm olabilecek olan yumurta diyeti ise, bugünlerde bir hayli ilgi görür hale geldi. Sizde 1 haftada tam 10 kilo vermek istiyorsanız işte size mucizevi diyet...
Yaz aylarının yeniden yaklaşmaya başlaması ile birlikte vatandaşlar yeniden zayıflamanın yollarını aramaya başladı. Yaza fit girmek isteyen herkese sağlıklı bir çözüm olabilecek olan yumurta diyeti ise, bugünlerde bir hayli ilgi görür hale geldi. Öte yandan yumurta diyetinin bir haftada tam 10 kilo verdiğini duyan vatandaşlar, kolları hemen sıvamaya başladı! Peki, 1 hafta içinde nasıl 10 kilo verilir? Şok diyet ile 1 haftada kaç kilo verilir? Hızlı zayıflamak için ne yapmalı? İşte, detaylar…
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13 Şub 2022 - 18:19 - Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.