Kilo Vermekte Zorlananlar Dikkat! 1 Haftada Tam Tamına 10 Kilo… Yumurta Diyet i İle Tıka Basa Doyup; Hafiflemiş Olarak Kalacaksınız!

Yaz aylarının yeniden yaklaşmaya başlaması ile birlikte vatandaşlar yeniden zayıflamanın yollarını aramaya başladı. Yaza fit girmek isteyen herkese sağlıklı bir çözüm olabilecek olan yumurta diyeti ise, bugünlerde bir hayli ilgi görür hale geldi. Öte yandan yumurta diyetinin bir haftada tam 10 kilo verdiğini duyan vatandaşlar, kolları hemen sıvamaya başladı! Peki, 1 hafta içinde nasıl 10 kilo verilir? Şok diyet ile 1 haftada kaç kilo verilir? Hızlı zayıflamak için ne yapmalı? İşte, detaylar…

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