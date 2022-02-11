Araç Alacaklara Müjde Üzerine Müjde! Son Model Araç Sadece 95 Bin Satışa Çıkardı! İkinci El Araç Piyasası Bitebilir…
İkinci el araç piyasasının giderek daha çok zam almasının ardından, vatandaşlar yeniden birinci el otomobillere yöneldi. Sıfır araç ile ikinci el araç fiyatının adeta yarıştığı günümüzde uçan araç fiyatlarına karşı da bir alternatif aramaya başlayan vatandaşlar, çözümü daha az tanınmış otomobil markalarına yönelmekte buldu. İşte 95 bin liradan satılan o aracın detayları...
İkinci el araç piyasasının giderek daha çok zam almasının ardından, vatandaşlar yeniden birinci el otomobillere yöneldi. Sıfır araç ile ikinci el araç fiyatının adeta yarıştığı günümüzde uçan araç fiyatlarına karşı da bir alternatif aramaya başlayan vatandaşlar, çözümü daha az tanınmış otomobil markalarına yönelmekte buldu. O markalardan biri ise, çok uyguna bir otomobil piyasaya sürdü! Peki, ucuz araba nereden alınır? Hangi marka arabaların sıfırı en ucuz? Uygun araba modelleri neler? İşte, detaylar…
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11 Şub 2022 - 20:32 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.