- 11 Şub 2022 - 20:32

Araç Alacaklara Müjde Üzerine Müjde! Son Model Araç Sadece 95 Bin Satışa Çıkardı! İkinci El Araç Piyasası Bitebilir…

İkinci el araç piyasasının giderek daha çok zam almasının ardından, vatandaşlar yeniden birinci el otomobillere yöneldi. Sıfır araç ile ikinci el araç fiyatının adeta yarıştığı günümüzde uçan araç fiyatlarına karşı da bir alternatif aramaya başlayan vatandaşlar, çözümü daha az tanınmış otomobil markalarına yönelmekte buldu. İşte 95 bin liradan satılan o aracın detayları...

İkinci el araç piyasasının giderek daha çok zam almasının ardından, vatandaşlar yeniden birinci el otomobillere yöneldi. Sıfır araç ile ikinci el araç fiyatının adeta yarıştığı günümüzde uçan araç fiyatlarına karşı da bir alternatif aramaya başlayan vatandaşlar, çözümü daha az tanınmış otomobil markalarına yönelmekte buldu. O markalardan biri ise, çok uyguna bir otomobil piyasaya sürdü! Peki, ucuz araba nereden alınır? Hangi marka arabaların sıfırı en ucuz? Uygun araba modelleri neler? İşte, detaylar…

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11 Şub 2022 - 20:32 - Yaşam

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