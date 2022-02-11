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11 Şub 2022 - 17:33

Survivor All Star’a Elenen İsimler Yeniden Dönüyor! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Herkes Toplanacak! Tarih Verildi, Her Şey Belli Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isimler yeniden ekranlara geliyor! Acun Ilıcalı kararını verirken; herkesi toplayacağı gündeme bomba gibi düştü. Tarih verilirken; seyircilerde büyük bir şok yaşadı! Ağızların açık kaldığı bu karar ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…