Survivor All Star’a Elenen İsimler Yeniden Dönüyor! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Herkes Toplanacak! Tarih Verildi, Her Şey Belli Oldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isimler yeniden ekranlara geliyor! Acun Ilıcalı kararını verirken; herkesi toplayacağı gündeme bomba gibi düştü. Tarih verilirken; seyircilerde büyük bir şok yaşadı! Ağızların açık kaldığı bu karar ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Yarışmada elenen isim ve ödül oyununun kazananı belli olurken; seyircilerde büyük şoku yaşamıştı. Uzun bir süredir Ünlüler takımı oyunu kazanamamış ve elden ayaktan düşmüşlerdi. Son bölümde ise ödül oyunu yemek ödülünü kazanmıştı. Elenen isimse Furkan Kızılkaya olmuş ve sevenlerine veda etmişti. Tam da bu noktada büyük şok yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.