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11 Şub 2022 - 20:32

Bu Tarif Elti Çatlatır, Kaynana Patlatır! Artık Lüks Restoran Devri Kapanıyor! Akşam Yemeğiniz Şenlenecek! Hem Lezzetli, Hem Kolay…

Lezzetli bir akşam yemeği için arayış içerisinde olanların çok hoşuna gidecek bir tarif olan pesto soslu tavuklu penne, adeta restoran tadında kıvamıyla herkesin beğeneceği makarnalar arasındaki yerini almaya başladı. Sizde adeta eltileri çatlatacak bir yemek tarifi arıyorsanız işte size detaylar...