Öğrencilerin Cebine Sonunda Para Girecek! Tam Tamına 1600 TL! Başvuran Hesaplarını Kontrol Ediyor! Anında Yatacak…

Artan kira fiyatları ve yemek ücretleri öğrencilerin burs arayışını hızlandırdı. Pek çok vakıf ise, artan öğrenci giderlerini karşılayabilmek ve başarılı öğrencilerin eğitimini sürdürmesine katkı sağlayabilmek için düğmeye bastı. Öte yandan o vakıflardan birisi, tam tamına 1600 TL burs vereceğini duyurdu! Peki, üniversite öğrencilerine 1600 lira burs veren hangi vakıf? Üniversite burs veren vakıflar, dernekler hangisi? Hangi vakıf ne kadar burs veriyor? İşte, detaylar…