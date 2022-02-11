Öğrencilerin Cebine Sonunda Para Girecek! Tam Tamına 1600 TL! Başvuran Hesaplarını Kontrol Ediyor! Anında Yatacak…
Artan kira fiyatları ve yemek ücretleri öğrencilerin burs arayışını hızlandırdı. Pek çok vakıf ise, artan öğrenci giderlerini karşılayabilmek ve başarılı öğrencilerin eğitimini sürdürmesine katkı sağlayabilmek için düğmeye bastı. Sizde öğrenciyseniz ve dağıtılacak 1600 liranın detaylarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Artan kira fiyatları ve yemek ücretleri öğrencilerin burs arayışını hızlandırdı. Pek çok vakıf ise, artan öğrenci giderlerini karşılayabilmek ve başarılı öğrencilerin eğitimini sürdürmesine katkı sağlayabilmek için düğmeye bastı. Öte yandan o vakıflardan birisi, tam tamına 1600 TL burs vereceğini duyurdu! Peki, üniversite öğrencilerine 1600 lira burs veren hangi vakıf? Üniversite burs veren vakıflar, dernekler hangisi? Hangi vakıf ne kadar burs veriyor? İşte, detaylar…
11 Şub 2022 - 20:32 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.