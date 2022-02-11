Araç İle Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası Ne Kadar Olduğu Merak Uyandırdı: Araç İle Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası 2022 Ne Kadar? Kırmızı Işıkta Geçersek Ne Olur?
En sık ihlal edilen kırmızı ışıkta geçmemek kuralı, artık daha yüksek miktarda cezalar ile cezalandırılıyor. 2022 yılı için bir hayli artırılmış kırmızı ışık ihlali, trafikte olan sürücüleri şimdilerde meraklandırmaya başlıyor. Sizde Kırmızı Işık ihlali yaptıysanız ve gelecek cezayı merak ediyorsanız işte 2022 yılı Trafik Cezaları....
En sık ihlal edilen kırmızı ışıkta geçmemek kuralı, artık daha yüksek miktarda cezalar ile cezalandırılıyor. 2022 yılı için bir hayli artırılmış kırmızı ışık ihlali, trafikte olan sürücüleri şimdilerde meraklandırmaya başlıyor! Peki, araç ile kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2022 ne kadar? Kırmızı ışıkta geçersek ne olur? İşte, detaylar…
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11 Şub 2022 - 20:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.