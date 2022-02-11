- 11 Şub 2022 - 20:31

Araç İle Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası Ne Kadar Olduğu Merak Uyandırdı: Araç İle Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası 2022 Ne Kadar? Kırmızı Işıkta Geçersek Ne Olur?

En sık ihlal edilen kırmızı ışıkta geçmemek kuralı, artık daha yüksek miktarda cezalar ile cezalandırılıyor. 2022 yılı için bir hayli artırılmış kırmızı ışık ihlali, trafikte olan sürücüleri şimdilerde meraklandırmaya başlıyor. Sizde Kırmızı Işık ihlali yaptıysanız ve gelecek cezayı merak ediyorsanız işte 2022 yılı Trafik Cezaları....

En sık ihlal edilen kırmızı ışıkta geçmemek kuralı, artık daha yüksek miktarda cezalar ile cezalandırılıyor. 2022 yılı için bir hayli artırılmış kırmızı ışık ihlali, trafikte olan sürücüleri şimdilerde meraklandırmaya başlıyor! Peki, araç ile kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2022 ne kadar? Kırmızı ışıkta geçersek ne olur? İşte, detaylar…

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11 Şub 2022 - 20:31 - Yaşam

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