- 11 Şub 2022 - 17:55 G: 11 Şub 2022 - 18:14

Mehmet Ali Erbil Yeniden Mi Evleniyor? Tektaşı Taktı, Havasını Attı! Kimse Bunu Beklemiyordu, Akıllar Yerinden Çıktı! Neler Oldu Neler…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in yeniden evleneceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Tektaşı takıp, havalı pozunu veren Mehmet Ali Erbil, akılları yerinden çıkardı! Gündeme bomba gibi düşen bu tektaş pozu, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve kendisini yeni yeni toplayan Mehmet Ali Erbil’in geçtiğimiz gün yeni yaşı kutlandı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in doğum günü için Yasmin Erbil büyük bir kutlama organizasyon düzenledi. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Şub 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star’a Elenen İsimler Yeniden Dönüyor! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Herkes Toplanacak! Tarih Verildi, Her Şey Belli Oldu! mask
Survivor All Star’a Elenen İsimler Yeniden Dönüyor! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Herkes Toplanacak! Tarih Verildi, Her Şey Belli Oldu!
Boks Spikeri Bilgehan Demir Bakın Kaç Yaşında? Bilgehan Demir Boks Yaptı Mı? Bilgehan Demir Mesleği Nedir, Aslen Nerelidir? mask
Boks Spikeri Bilgehan Demir Bakın Kaç Yaşında? Bilgehan Demir Boks Yaptı Mı? Bilgehan Demir Mesleği Nedir, Aslen Nerelidir?
Hazal Filiz Küçükköse Bakın Kaç Yaşında! Partneri Nejat İşler İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Hazal Filiz Küçükköse Bakın Kaç Yaşında! Partneri Nejat İşler İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat Bakın Kaç Yaşında! Partneri Feyyaz Şerifoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat Bakın Kaç Yaşında! Partneri Feyyaz Şerifoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Üç Kuruş'un Yıldızı Sezin Akbaşoğulları Bakın Kaç Yaşında! Partneri Uraz Kaygılaroğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Üç Kuruş'un Yıldızı Sezin Akbaşoğulları Bakın Kaç Yaşında! Partneri Uraz Kaygılaroğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
EDHO’nun Hızır Reis’i Oktay Kaynarca’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Taş Çatlasın 40 Demiyordu Ama… Beyinden Vurulmuşa Neden Oldu! mask
EDHO’nun Hızır Reis’i Oktay Kaynarca’nın Yaşını Duyan Şok Oldu! Taş Çatlasın 40 Demiyordu Ama… Beyinden Vurulmuşa Neden Oldu!
Sadakatsiz’de Derin'in Yeni Aşkı Serhat Parıl Bakın Kaç Yaşında! Partneri Melis Sezen İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Sadakatsiz’de Derin'in Yeni Aşkı Serhat Parıl Bakın Kaç Yaşında! Partneri Melis Sezen İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Survivor Batuhan Karacakaya’nın Öyle Bir Görseli Ortaya Çıktı Ki… Hiç Kimse Bunu Bilmiyor Ama Milyonlar Takip Ediyor! Meğer… mask
Survivor Batuhan Karacakaya’nın Öyle Bir Görseli Ortaya Çıktı Ki… Hiç Kimse Bunu Bilmiyor Ama Milyonlar Takip Ediyor! Meğer…
Buse Varol’dan Alişan’a Tokat Gibi Gönderme! Yüzüğü Çıkartmıştı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Büyük Aşka Gölge Düştü, 2 Çocuk… mask
Buse Varol’dan Alişan’a Tokat Gibi Gönderme! Yüzüğü Çıkartmıştı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Büyük Aşka Gölge Düştü, 2 Çocuk…
Survivor Adem Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu! Acun Ilıcalı’nın Gözlerinin İçine Baka Baka Vazgeçtiğini Duyurdu! Hayranları Yıkıldı! mask
Survivor Adem Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu! Acun Ilıcalı’nın Gözlerinin İçine Baka Baka Vazgeçtiğini Duyurdu! Hayranları Yıkıldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Araç İle Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası Ne Kadar Olduğu Merak Uyandırdı: Araç İle Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası 2022 Ne Kadar? Kırmızı Işıkta Geçersek Ne Olur? mask
Araç İle Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası Ne Kadar Olduğu Merak Uyandırdı: Araç İle Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası 2022 Ne Kadar? Kırmızı Işıkta Geçersek Ne Olur?
Öğrencilerin Cebine Sonunda Para Girecek! Tam Tamına 1600 TL! Başvuran Hesaplarını Kontrol Ediyor! Anında Yatacak… mask
Öğrencilerin Cebine Sonunda Para Girecek! Tam Tamına 1600 TL! Başvuran Hesaplarını Kontrol Ediyor! Anında Yatacak…
Bu Tarif Elti Çatlatır, Kaynana Patlatır! Artık Lüks Restoran Devri Kapanıyor! Akşam Yemeğiniz Şenlenecek! Hem Lezzetli, Hem Kolay… mask
Bu Tarif Elti Çatlatır, Kaynana Patlatır! Artık Lüks Restoran Devri Kapanıyor! Akşam Yemeğiniz Şenlenecek! Hem Lezzetli, Hem Kolay…
Araç Alacaklara Müjde Üzerine Müjde! Son Model Araç Sadece 95 Bin Satışa Çıkardı! İkinci El Araç Piyasası Bitebilir… mask
Araç Alacaklara Müjde Üzerine Müjde! Son Model Araç Sadece 95 Bin Satışa Çıkardı! İkinci El Araç Piyasası Bitebilir…
Kilo Vermek İsteyenler Dikkat! 1 Haftada Tam Tamına 10 Kilo… Öyle bir Diyet Ortaya Çıktı Ki, Tıka Basa Doyup; Dal Gibi Kalacaksınız! mask
Kilo Vermek İsteyenler Dikkat! 1 Haftada Tam Tamına 10 Kilo… Öyle bir Diyet Ortaya Çıktı Ki, Tıka Basa Doyup; Dal Gibi Kalacaksınız!
Survivor All Star’a Elenen İsimler Yeniden Dönüyor! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Herkes Toplanacak! Tarih Verildi, Her Şey Belli Oldu! mask
Survivor All Star’a Elenen İsimler Yeniden Dönüyor! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Herkes Toplanacak! Tarih Verildi, Her Şey Belli Oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status