11 Şub 2022 - 17:55 Güncelleme: 11 Şub 2022 - 18:14
Mehmet Ali Erbil Yeniden Mi Evleniyor? Tektaşı Taktı, Havasını Attı! Kimse Bunu Beklemiyordu, Akıllar Yerinden Çıktı! Neler Oldu Neler…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in yeniden evleneceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Tektaşı takıp, havalı pozunu veren Mehmet Ali Erbil, akılları yerinden çıkardı! Gündeme bomba gibi düşen bu tektaş pozu, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve kendisini yeni yeni toplayan Mehmet Ali Erbil’in geçtiğimiz gün yeni yaşı kutlandı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in doğum günü için Yasmin Erbil büyük bir kutlama organizasyon düzenledi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.