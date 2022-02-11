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11 Şub 2022 - 17:55

Mehmet Ali Erbil Yeniden Mi Evleniyor? Tektaşı Taktı, Havasını Attı! Kimse Bunu Beklemiyordu, Akıllar Yerinden Çıktı! Neler Oldu Neler…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in yeniden evleneceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Tektaşı takıp, havalı pozunu veren Mehmet Ali Erbil, akılları yerinden çıkardı! Gündeme bomba gibi düşen bu tektaş pozu, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…