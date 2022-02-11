Emrah Boşandı Mı? Şarkıcı Emrah Bakın Kaç Yaşında! Eşi Sibel Erdoğan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Şimdilerde ortada görünmeyen şarkıcı Emrah, hayranlarını üzecek bir haber verdi. Geçtiğimiz gün evliliklerinde bir kriz olduğu iddia edilen Emrah ve Sibel Erdoğan çifti, konuyla ilgili ilk kez konuştu. İşte Şarkıcı Emrah ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Şimdilerde ortada görünmeyen şarkıcı Emrah, hayranlarını üzecek bir haber verdi. Geçtiğimiz gün evliliklerinde bir kriz olduğu iddia edilen Emrah ve Sibel Erdoğan çifti, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Boşanıp, boşanmadıklarıyla ilgili hayranlarını bir hayli meraklandıran şarkıcı Emrah, o soruların tamamına yanıt verdi! Peki, Emrah boşandı mı? Şarkıcı Emrah ile Sibel Erdoğan boşandı mı? Emrah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
11 Şub 2022 - 20:31 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.