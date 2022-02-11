Alişan Ve Buse Varol Boşandı Mı? Alişan Bakın Kaç Yaşında! Eşi Buse Varol İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Bir süredir evliklerindeki krizleri aşamadıkları iddia edilen Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağı yönünde iddialar ortaya çıkmaya başladı. Konuyla ilgili geçtiğimiz gün açıklama yapan Alişan, iddialara bir hayli kızarken; Buse Varol ilk kez konuştu. Herkesi şaşırtan bir hamle yapan Buse Varol, boşanma iddialarına bakın ne yanıt verdi! Peki, Alişan ve Buse Varol boşandı mı? Alişan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Alişan’ın eşi Buse Varol arasında kaç yaş var? İşte, detaylar…