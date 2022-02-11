Alişan Ve Buse Varol Boşandı Mı? Alişan Bakın Kaç Yaşında! Eşi Buse Varol İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Bir süredir evliklerindeki krizleri aşamadıkları iddia edilen Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağı yönünde iddialar ortaya çıkmaya başladı. Konuyla ilgili geçtiğimiz gün açıklama yapan Alişan, iddialara bir hayli kızarken; Buse Varol ilk kez konuştu. İşte sevilen ikilinin boşanma iddiaları ile ilgili detaylar...
Bir süredir evliklerindeki krizleri aşamadıkları iddia edilen Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağı yönünde iddialar ortaya çıkmaya başladı. Konuyla ilgili geçtiğimiz gün açıklama yapan Alişan, iddialara bir hayli kızarken; Buse Varol ilk kez konuştu. Herkesi şaşırtan bir hamle yapan Buse Varol, boşanma iddialarına bakın ne yanıt verdi! Peki, Alişan ve Buse Varol boşandı mı? Alişan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Alişan’ın eşi Buse Varol arasında kaç yaş var? İşte, detaylar…
11 Şub 2022 - 20:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.