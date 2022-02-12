- 12 Şub 2022 - 00:42

Survivor Nisa’nın Aşkları Bitti mi? Ayrılık Sebebi Belli Oldu, Kaynana Krizi Diskalifiyeyi Getirdi! Acun Ilıcalı Saatlerce Düşünmüş Olabilir!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı’nın sevgilisi Ogeday Girişken’le ayrılık sebebi ortaya çıktı! Kaynana krizi diskalifiyeyi getirirken; Acun Ilıcalı ise gündeme bomba gibi düşecek kararı verdi. Binlerce kişiden tepki alacak bu kararın ise Acun Ilıcalı’yı saatlerce düşündürdüğü iddia edildi! Ortalık çok fena karışırken; sosyal medyada yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor’da Nisa Bölükbaşı ise en çok konuşulan yarışmacıların arasında bulunuyordu! 2020 döneminde Sercan Yıldırım’la aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrasında ise Barış Murat Yağcı ile uzun soluklu bir ilişki yaşamıştı. Şimdi ise kriz çıkaracak bir ilişki başlamadan bitti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Şub 2022 - 00:42 Ankara- Yaşam

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