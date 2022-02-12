Survivor Nisa’nın Aşkları Bitti mi? Ayrılık Sebebi Belli Oldu, Kaynana Krizi Diskalifiyeyi Getirdi! Acun Ilıcalı Saatlerce Düşünmüş Olabilir!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor’da Nisa Bölükbaşı ise en çok konuşulan yarışmacıların arasında bulunuyordu! 2020 döneminde Sercan Yıldırım’la aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrasında ise Barış Murat Yağcı ile uzun soluklu bir ilişki yaşamıştı. Şimdi ise kriz çıkaracak bir ilişki başlamadan bitti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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