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11 Şub 2022 - 20:31

Survivor Gizem Memiç Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Gizem Memiç’ın Asıl Memleketi …

Şimdilerde dikkatleri üzerine güzelliğiyle çekmiş olan Survivor eski yarışmacısı Gizem Memiç, katıldığı bir yarışmada ardında bıraktığı o ünlü isim ile herkesi adeta şoke etti. Kazandığı o yarışmanın ardından adeta güzelliğini tescillemiş olan Gizem Memiç ile ilgili merak edilen tüm detaylar...