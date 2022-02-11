Survivor Gizem Memiç Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Gizem Memiç’ın Asıl Memleketi …
Şimdilerde dikkatleri üzerine güzelliğiyle çekmiş olan Survivor eski yarışmacısı Gizem Memiç, katıldığı bir yarışmada ardında bıraktığı o ünlü isim ile herkesi adeta şoke etti. Kazandığı o yarışmanın ardından adeta güzelliğini tescillemiş olan Gizem Memiç ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Şimdilerde dikkatleri üzerine güzelliğiyle çekmiş olan Survivor eski yarışmacısı Gizem Memiç, katıldığı bir yarışmada ardında bıraktığı o ünlü isim ile herkesi adeta şoke etti. Kazandığı o yarışmanın ardından adeta güzelliğini tescillemiş olan Gizem Memiç, asıl memleketiyle ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor Gizem Memiç aslen nereli? Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında? Survivor Gizem Memiç evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
11 Şub 2022 - 20:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.