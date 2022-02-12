- 12 Şub 2022 - 22:11 G: 12 Şub 2022 - 23:08

Mete Horozoğlu Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Elif Sönmez İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli dizide canlandırdığı Soner karakteriyle adeta hafızalara kazınan Mete Horozoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yurt dışına taşındığı iddia edildi. Bir gazeteci tarafından kaleme alınan o iddialarda Mete Horozoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli dizide canlandırdığı Soner karakteriyle adeta hafızalara kazınan Mete Horozoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yurt dışına taşındığı iddia edildi. Bir gazeteci tarafından kaleme alınan o iddialarda Mete Horozoğlu’nun şimdilerde ne yaptığı da yanıt buldu! Peki, Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk mi etti? Mete Horozoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

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12 Şub 2022 - 22:11 - Magazin

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