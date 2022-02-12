Mete Horozoğlu Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Elif Sönmez İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli dizide canlandırdığı Soner karakteriyle adeta hafızalara kazınan Mete Horozoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yurt dışına taşındığı iddia edildi. Bir gazeteci tarafından kaleme alınan o iddialarda Mete Horozoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli dizide canlandırdığı Soner karakteriyle adeta hafızalara kazınan Mete Horozoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yurt dışına taşındığı iddia edildi. Bir gazeteci tarafından kaleme alınan o iddialarda Mete Horozoğlu’nun şimdilerde ne yaptığı da yanıt buldu! Peki, Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk mi etti? Mete Horozoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
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12 Şub 2022 - 22:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.