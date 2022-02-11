Ayrılığın makbulü her zaman sorunsuz bir şekilde biteni olsa da bazı burcun insanları, eski sevgililerinden asla ayrılamıyor! Sevgilisini adeta takıntı haline getiren bu burçlar, ayrıldıktan sonra sevgililerinin kıymetini bilmeye başlıyor. Öte yandan ayrılık kararı almadan önce bu listeye bir göz atmanızda fayda bulunuyor! Peki, sevgiliden ayrılmayı takıntı yapan burçlar hangisidir? İşte sonradan kıymetini anlayan o burçlar...

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