- 12 Şub 2022 - 00:43

Hande Erçel’den Atletli Güzellik Şov! Bir İnsana Bu Yapılmaz! Kerem Bürsin Ağlayarak Günlüğüne Yazacak! Artık Her Şey Çok Başka…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, milyonları şok içerisinde bıraktı. Atlet giyerek paylaşım yapan isme “Bir insana bu yapılmaz ya! Bir şeyde yakışmasın” yorumları yapıldı! Kerem Bürsin’le kısa bir süre önce yollarını ayıran Hande Erçel’e hayranları ise “Kerem Bürsin ağlayarak günlüğüne yazsın” yorumları geldi. Her şeyin değiştiğini gösteren güzel isim adeta büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sevilerek takip edilen Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle adını tüm Türkiye’ye duyuran Hande Erçel’in “Atlet” paylaşımı akılları yerinden etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Şub 2022 - 00:43 Ankara- Yaşam

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