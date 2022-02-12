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12 Şub 2022 - 19:50

Survivor All Star’da Her Şey Karıştı! Nisa, Batuhan, Atakan, Adem, Sude… Acun Ilıcalı Acil Konseyi Toplayacak! Daha Fazla Katlamadı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da her şey birbirine girdi! Takımların karışacağı gündeme bomba gibi düşerken; Nisa, Batuhan, Atakan, Adem, Sude gibi hayran kitlesi çok olan isimlerin kaderleri açıklandı! Acun Ilıcalı’nın acil konseyi toplayacağı gündeme bomba gibi düşerken; daha fazla katlanamadığı açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…