Survivor All Star’da Her Şey Karıştı! Nisa, Batuhan, Atakan, Adem, Sude… Acun Ilıcalı Acil Konseyi Toplayacak! Daha Fazla Katlamadı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da her şey birbirine girdi! Takımların karışacağı gündeme bomba gibi düşerken; Nisa, Batuhan, Atakan, Adem, Sude gibi hayran kitlesi çok olan isimlerin kaderleri açıklandı! Acun Ilıcalı’nın acil konseyi toplayacağı gündeme bomba gibi düşerken; daha fazla katlanamadığı açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Kaosun ve rekabetin arttığı Survivor yarışmasında elenen isim ise Furkan Kızılkaya olmuştu. Aycan Yanaç’ın yarışmadan çekilmesinin ardından Ünlüler takımında şok bir düşüş yaşanmıştı. Gönüllüler takımı ise giderek ivme kazanıyordu. Bu duruma daha fazla dayanamayan Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.