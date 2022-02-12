ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Şubat 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 13 Şubat 2022 Pazar su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Ankara 13 Şubat 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Hafta boyunca su kesintileri ile güne başlayan Ankaralılar, hafta sonunda da su kesintileri ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Bu kesintileri Ankaralılara bildirmek için vakit kaybetmeyen ASKİ, 13 Şubat 2022 Pazar günü kesintilerini de başkentlilere bildirmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 13 Şubat 2022 Pazar Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 13 Şubat 2022 Pazar Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…
12 Şub 2022 - 23:34 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.