ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Şubat 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 13 Şubat 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hafta boyunca su kesintileri ile güne başlayan Ankaralılar, hafta sonunda da su kesintileri ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Bu kesintileri Ankaralılara bildirmek için vakit kaybetmeyen ASKİ, 13 Şubat 2022 Pazar günü kesintilerini de başkentlilere bildirmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 13 Şubat 2022 Pazar Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 13 Şubat 2022 Pazar Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…