Ankara Elektrik Kesintisi! 13 Şubat 2022 Pazar Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 13 Şubat 2022 Pazar Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hafta boyunca Ankara’nın dört bir yanında elektrik altyapısı çalışmaları yürütmüş olan Başkent EDAŞ, hafta sonunda da bu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmaların detaylarını merak eden başkentliler ise, Başkent EDAŞ’tan bilgi almak istiyor. Peki, 13 Şubat 2022 Pazar Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 13 Şubat 2022 Pazar Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…