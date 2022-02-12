- 12 Şub 2022 - 23:33 G: 13 Şub 2022 - 00:31

Ankara Elektrik Kesintisi! 13 Şubat 2022 Pazar Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Hafta boyunca Ankara’nın dört bir yanında elektrik altyapısı çalışmaları yürütmüş olan Başkent EDAŞ, hafta sonunda da bu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmaların detaylarını merak eden başkentliler ise, Başkent EDAŞ’tan bilgi almak istiyor. Peki, 13 Şubat 2022 Pazar Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 13 Şubat 2022 Pazar Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

12 Şub 2022 - 23:33 - Yaşam

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