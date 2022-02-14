- 14 Şub 2022 - 17:43

Masterchef Dilara; 360 Derece Değişti! Herkes Şok Geçirip, Donup Kalıyor! "Bu Kadar Olur, Daha da Üstü Olamaz", "Bu Nedir?"

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyurmuş olan Dilara Başaran, yarışmadan sonra adeta bambaşka birisi oldu! Minileri çeken ve bacak bacak üstüne atan Dilara Başaran, dekolteleriyle fiziğini konuşturdu. Bir bakanın bir daha baktığı Masterchef yarışmacısının Sergen Özen’le sevgili olduğu konuşuluyordu ama ikili bu iddiaları reddetmişti. Şimdiyse Sergen Özen’in “Yapma” dediği ama Dilara Başaran’ın dekolte verdiği konuşulmaya başlandı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 5. Olarak ayrılan Dilara Başaran, şeflerden övgü dolu sözler almıştı. Önlüğü almaya hak kazanamayan Dilara Başaran’a jest amaçlı Somer Şef, şef ceketini yine de vermek istemişti. Yarışmadan sonra bambaşka birisine dönüşen Dilara Başaran nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Şub 2022 - 17:43 Ankara- Yaşam

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