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14 Şub 2022 - 17:43

Masterchef Dilara; 360 Derece Değişti! Herkes Şok Geçirip, Donup Kalıyor! "Bu Kadar Olur, Daha da Üstü Olamaz", "Bu Nedir?"

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyurmuş olan Dilara Başaran, yarışmadan sonra adeta bambaşka birisi oldu! Minileri çeken ve bacak bacak üstüne atan Dilara Başaran, dekolteleriyle fiziğini konuşturdu. Bir bakanın bir daha baktığı Masterchef yarışmacısının Sergen Özen’le sevgili olduğu konuşuluyordu ama ikili bu iddiaları reddetmişti. Şimdiyse Sergen Özen’in “Yapma” dediği ama Dilara Başaran’ın dekolte verdiği konuşulmaya başlandı!