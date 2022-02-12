Ankara Vergi Dairesi Hacizli Araçlar Nasıl Alınır? Ankara Vergi Dairesi Hacizli Araçlar Satış İhalesine Nasıl Girilir?

İkinci ve birinci el araç piyasasının her geçen gün zamlanması vatandaşların ilgisinin hacizli araç satışına yönlenmesine neden oldu. İhaleler aracılığıyla gerçekleşen hacizli araba satışının detayları ise, geçtiğimiz gün Ankara Vergi Dairesi’nden başkentlilere özel olarak açıklandı! Peki, Ankara vergi dairesi hacizli araçlar nasıl Alınır? Ankara vergi dairesi hacizli araçlar satı ihalesine nasıl girilir? İşte, detaylar…