Kardeşlerim Dizisinden Asiye Ayrıldı! Öyle Bir İş Yapmaya Başladı Ki, Dengeler Alt Üst Oldu! Artık Oyuncu Değil, Daha Fenası…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinden Asiye resmen ayrıldı! Oyunculuk kariyerinden vazgeçen Su Burcu Yazgı Coşkun, öyle bir iş yapmaya başladı bundan sonra televizyon dünyası sallanacak! Sosyal medyayı sallayan ve yeni mesleğini duyuran başarılı oyuncu, hayranlarını heyecanlandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi Cumartesi gününe adını yazmıştı. Final sahnesiyle yürekleri hoplatan Kardeşlerim dizisinde Asiye krizi büyük bir şokla çözülmüştü. Şimdi ise Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un skandal kararı ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.