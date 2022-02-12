Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Şub 2022 - 11:38

Kardeşlerim Dizisinden Asiye Ayrıldı! Öyle Bir İş Yapmaya Başladı Ki, Dengeler Alt Üst Oldu! Artık Oyuncu Değil, Daha Fenası…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinden Asiye resmen ayrıldı! Oyunculuk kariyerinden vazgeçen Su Burcu Yazgı Coşkun, öyle bir iş yapmaya başladı bundan sonra televizyon dünyası sallanacak! Sosyal medyayı sallayan ve yeni mesleğini duyuran başarılı oyuncu, hayranlarını heyecanlandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…