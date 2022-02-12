- 12 Şub 2022 - 11:38 G: 12 Şub 2022 - 11:46

Kardeşlerim Dizisinden Asiye Ayrıldı! Öyle Bir İş Yapmaya Başladı Ki, Dengeler Alt Üst Oldu! Artık Oyuncu Değil, Daha Fenası…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinden Asiye resmen ayrıldı! Oyunculuk kariyerinden vazgeçen Su Burcu Yazgı Coşkun, öyle bir iş yapmaya başladı bundan sonra televizyon dünyası sallanacak! Sosyal medyayı sallayan ve yeni mesleğini duyuran başarılı oyuncu, hayranlarını heyecanlandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi Cumartesi gününe adını yazmıştı. Final sahnesiyle yürekleri hoplatan Kardeşlerim dizisinde Asiye krizi büyük bir şokla çözülmüştü. Şimdi ise Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un skandal kararı ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Şub 2022 - 11:38 Ankara- Yaşam

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