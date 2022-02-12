- 12 Şub 2022 - 19:53 G: 12 Şub 2022 - 20:51

Bu Akşam Survivor Var Mı? Survivor Hangi Günler, Saat Kaçta? Cuma Günleri Survivor Var Mı?

TV8 ekranlarının tutkulu yarışlarından biri haline gelen Survivor All Star 2022 yarışması, iddialı yarışmacıları ve zorlu parkurlarıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşen yarışı TV8 ekanlarına taşıyan Survivor All Star 2022 yarışmasının yayın akışı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarının tutkulu yarışlarından biri haline gelen Survivor All Star 2022 yarışması, iddialı yarışmacıları ve zorlu parkurlarıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşen yarışı TV8 ekanlarına taşıyan Survivor All Star 2022 yarışması, yayın günlerini de belirlemiş bulunuyor! Peki, Survivor hangi günler, saat kaçta? Bu akşam Survivor var mı? Cuma günleri Survivor var mı? İşte, detaylar…

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12 Şub 2022 - 19:53 - Dizi Haberleri

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