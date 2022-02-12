Selfie Hastası Burçlar Hangisidir? İşte Fotoğraf Çekmeyi Tutku Haline Getirmiş O Burçlar...
Ön kameraların hayatımıza girmesi ile birlikte popüler hale gelmiş olan selfie, dünya üzerindeki hemen hemen herkes tarafından kullanılan bir fotoğraf çekim yöntemine dönüşmüş bulunuyor. Ancak bu listede yer alan o üç burç, selfie çekme konusunda resmen hasta. İşte Selfie hastası burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Ön kameraların hayatımıza girmesi ile birlikte popüler hale gelmiş olan selfie, dünya üzerindeki hemen hemen herkes tarafından kullanılan bir fotoğraf çekim yöntemine dönüşmüş bulunuyor. Ancak bu listede yer alan o üç burç, selfie çekmeyi adeta bir takıntı haline getirmeye başlıyor! Peki, selfie hastası burçlar hangisidir? İşte fotoğraf çekmeyi tutku haline getirmiş o burçlar...
12 Şub 2022 - 12:07 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.