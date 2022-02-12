Ön kameraların hayatımıza girmesi ile birlikte popüler hale gelmiş olan selfie, dünya üzerindeki hemen hemen herkes tarafından kullanılan bir fotoğraf çekim yöntemine dönüşmüş bulunuyor. Ancak bu listede yer alan o üç burç, selfie çekmeyi adeta bir takıntı haline getirmeye başlıyor! Peki, selfie hastası burçlar hangisidir? İşte fotoğraf çekmeyi tutku haline getirmiş o burçlar...