- 12 Şub 2022 - 11:59 G: 12 Şub 2022 - 12:16

Survivor Adem’den Skandal Rest! Yakında Ağız Burun Bir Kavga Çıkabilir, Paranoyak Durum Delirtti! Sözleri Dominik’i İnletti! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon olmuş ve gönülleri kazanmış olan Adem’den skandal rest geldi! Bu durum ise Survivor All Star yarışmasında skandal bir kavganın habercisi olarak yorumlandı. Paranoyak durum delirtirken; Dominik Adası ise Adem’in sözleriyle inledi! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Parkurların zorluğu ve yarışmacıların birbirleriyle olan kavgaları heyecanı yükseltirken; yarışmada kavgaya karışan isimlerden biri olmuştu. Şimdi ise skandal bir rest geldiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Şub 2022 - 11:59 Ankara- Yaşam

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