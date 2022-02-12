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12 Şub 2022 - 11:59

Survivor Adem’den Skandal Rest! Yakında Ağız Burun Bir Kavga Çıkabilir, Paranoyak Durum Delirtti! Sözleri Dominik’i İnletti! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon olmuş ve gönülleri kazanmış olan Adem’den skandal rest geldi! Bu durum ise Survivor All Star yarışmasında skandal bir kavganın habercisi olarak yorumlandı. Paranoyak durum delirtirken; Dominik Adası ise Adem’in sözleriyle inledi! Peki, neler oluyor?