Sözü Senet Olan Burçlar Hangisidir? İşte Verdiği Sözden Ölse de Dönmeyen O Burçlar...
Bazı burcun insanları, eylemlerden çok söze yönelik hareket etmeleriyle öne çıkıyor. Kendi sözlerini ne olursa olsun çiğnemeyen bu listedeki o burçlar, sözünü senet sayıyor ve tüm ilişkilerini sözleri üzerinden kuruyor. Sizde verdiği söz adeta karşılığı olan bir senet gibi olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bazı burcun insanları, eylemlerden çok söze yönelik hareket etmeleriyle öne çıkıyor. Kendi sözlerini ne olursa olsun çiğnemeyen bu listedeki o burçlar, sözünü senet sayıyor ve tüm ilişkilerini sözleri üzerinden kuruyor. Öte yandan borç vermek için söze ihtiyaç duyan kişilerin, bu listeyi incelemesinde kesinlikle fayda bulunuyor! Peki, sözü senet olan burçlar hangisidir? İşte verdiği sözden ölse de dönmeyen o burçlar...
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12 Şub 2022 - 12:13 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.