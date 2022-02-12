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12 Şub 2022 - 12:13

Sözü Senet Olan Burçlar Hangisidir? İşte Verdiği Sözden Ölse de Dönmeyen O Burçlar...

Bazı burcun insanları, eylemlerden çok söze yönelik hareket etmeleriyle öne çıkıyor. Kendi sözlerini ne olursa olsun çiğnemeyen bu listedeki o burçlar, sözünü senet sayıyor ve tüm ilişkilerini sözleri üzerinden kuruyor. Sizde verdiği söz adeta karşılığı olan bir senet gibi olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...