- 12 Şub 2022 - 12:13 G: 12 Şub 2022 - 12:18

Sözü Senet Olan Burçlar Hangisidir? İşte Verdiği Sözden Ölse de Dönmeyen O Burçlar...

Bazı burcun insanları, eylemlerden çok söze yönelik hareket etmeleriyle öne çıkıyor. Kendi sözlerini ne olursa olsun çiğnemeyen bu listedeki o burçlar, sözünü senet sayıyor ve tüm ilişkilerini sözleri üzerinden kuruyor. Sizde verdiği söz adeta karşılığı olan bir senet gibi olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bazı burcun insanları, eylemlerden çok söze yönelik hareket etmeleriyle öne çıkıyor. Kendi sözlerini ne olursa olsun çiğnemeyen bu listedeki o burçlar, sözünü senet sayıyor ve tüm ilişkilerini sözleri üzerinden kuruyor. Öte yandan borç vermek için söze ihtiyaç duyan kişilerin, bu listeyi incelemesinde kesinlikle fayda bulunuyor! Peki, sözü senet olan burçlar hangisidir? İşte verdiği sözden ölse de dönmeyen o burçlar...

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

12 Şub 2022 - 12:13 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Selfie Hastası Burçlar Hangisidir? İşte Fotoğraf Çekmeyi Tutku Haline Getirmiş O Burçlar... mask
Selfie Hastası Burçlar Hangisidir? İşte Fotoğraf Çekmeyi Tutku Haline Getirmiş O Burçlar...
Yalnız Kurt Bakışlı Burçlar Hangisidir? Asil ve Dik Duran O Burçlar mask
Yalnız Kurt Bakışlı Burçlar Hangisidir? Asil ve Dik Duran O Burçlar
Evlilikte Hep Alttan Alan Burçlar Hangisidir? İşte Sabrıyla Taşı Çatlatan O Burçlar… mask
Evlilikte Hep Alttan Alan Burçlar Hangisidir? İşte Sabrıyla Taşı Çatlatan O Burçlar…
Etrafa Mutsuzluk Veren Burçlar Hangisidir? İşte Her Şeye Burun Kıvıran O Burçlar… mask
Etrafa Mutsuzluk Veren Burçlar Hangisidir? İşte Her Şeye Burun Kıvıran O Burçlar…
Sevgiliden Ayrılmayı Takıntı Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Sonradan Kıymetini Anlayan O Burçlar... mask
Sevgiliden Ayrılmayı Takıntı Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Sonradan Kıymetini Anlayan O Burçlar...
Üç Maymunu Oynayan Burçlar Hangisidir? Duymadım Görmedim Bilmiyorum Diyen Burçlar Hangisidir? İşte, O Burçlar! mask
Üç Maymunu Oynayan Burçlar Hangisidir? Duymadım Görmedim Bilmiyorum Diyen Burçlar Hangisidir? İşte, O Burçlar!
Girdiği Kaba Göre Şekil Alan Burçlar Hangisidir? İşte Şekilden Şekile Giren O Burçlar... mask
Girdiği Kaba Göre Şekil Alan Burçlar Hangisidir? İşte Şekilden Şekile Giren O Burçlar...
Sevgiliye Pırlantalara Boğan Burçlar Hangisidir? İşte Pahalı Hediye Alan O Burçlar… mask
Sevgiliye Pırlantalara Boğan Burçlar Hangisidir? İşte Pahalı Hediye Alan O Burçlar…
14 Şubat Sevgililer Günü Unutan Burçlar Hangisidir? İşte “Sevgililer Günü”nü Umursamayan Burçlar O Burçlar… mask
14 Şubat Sevgililer Günü Unutan Burçlar Hangisidir? İşte “Sevgililer Günü”nü Umursamayan Burçlar O Burçlar…
Parayı Bulunca 90 Derece Değişen Burçlar Hangisidir? İşte Ne Oldum Delisi Olacak O Burçlar... mask
Parayı Bulunca 90 Derece Değişen Burçlar Hangisidir? İşte Ne Oldum Delisi Olacak O Burçlar...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sözü Senet Olan Burçlar Hangisidir? İşte Verdiği Sözden Ölse de Dönmeyen O Burçlar... mask
Sözü Senet Olan Burçlar Hangisidir? İşte Verdiği Sözden Ölse de Dönmeyen O Burçlar...
Teşkilat Bu Akşam Var Mı? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Teşkilat Bugün Var Mı? İşte TRT1 13 Şubat 2022 Yayın Akışı mask
Teşkilat Bu Akşam Var Mı? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Teşkilat Bugün Var Mı? İşte TRT1 13 Şubat 2022 Yayın Akışı
Selfie Hastası Burçlar Hangisidir? İşte Fotoğraf Çekmeyi Tutku Haline Getirmiş O Burçlar... mask
Selfie Hastası Burçlar Hangisidir? İşte Fotoğraf Çekmeyi Tutku Haline Getirmiş O Burçlar...
Kardeşlerim Nerede, Hangi Okulda Çekiliyor? Ataman Koleji Hangi Okul? Kardeşlerim Dizisi Hangi Lise Nerede Çekiliyor? mask
Kardeşlerim Nerede, Hangi Okulda Çekiliyor? Ataman Koleji Hangi Okul? Kardeşlerim Dizisi Hangi Lise Nerede Çekiliyor?
Survivor Hangi Günler, Saat Kaçta? Bu Akşam Survivor Var Mı? Cuma Günleri Survivor Var Mı? mask
Survivor Hangi Günler, Saat Kaçta? Bu Akşam Survivor Var Mı? Cuma Günleri Survivor Var Mı?
Survivor Adem’den Skandal Rest! Yakında Ağız Burun Bir Kavga Çıkabilir, Paranoyak Durum Delirtti! Sözleri Dominik’i İnletti! Neler Oluyor? mask
Survivor Adem’den Skandal Rest! Yakında Ağız Burun Bir Kavga Çıkabilir, Paranoyak Durum Delirtti! Sözleri Dominik’i İnletti! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status