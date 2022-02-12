Her burcun insanı pozitiflik sergilemiyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burç, olaylara bardağın dolu tarafından bakmak yerine hep boş tarafından bakmayı tercih ediyor. Karamsarlıkları ile çevresindeki herkesin içini bayabilecek olan bu burçlar, hayatı kendisine de zindan ediyor! Peki, en karamsar burçlar hangisidir? İşte hayatı kendine zindan eden o burçlar...

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