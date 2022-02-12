En Karamsar Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Kendine Zindan Eden O Burçlar...
Her burcun insanı pozitiflik sergilemiyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burç, olaylara bardağın dolu tarafından bakmak yerine hep boş tarafından bakmayı tercih ediyor. Karamsarlıkları ile çevresindeki herkesin içini bayabilecek olan bu burçlar ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Her burcun insanı pozitiflik sergilemiyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burç, olaylara bardağın dolu tarafından bakmak yerine hep boş tarafından bakmayı tercih ediyor. Karamsarlıkları ile çevresindeki herkesin içini bayabilecek olan bu burçlar, hayatı kendisine de zindan ediyor! Peki, en karamsar burçlar hangisidir? İşte hayatı kendine zindan eden o burçlar...
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
12 Şub 2022 - 12:21 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.