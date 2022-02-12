Yeni yıl ile birlikte her burcun şanslı ve şanssız olduğu alanlarda da değişim yaşanmaya başlamış bulunuyor. Bu bağlamda bu listede yer alan o üç burcun en çok evlilik konusunda yüzü güleceğe benziyor. Öte yandan sevgililer gününde partnerlerinden bir teklif bekleyen astroloji tutkunlarının bu listeye bakmasında fayda bulunuyor! Peki, 2022'de evlenecek ve yuva kuracak burçlar hangisidir? İşte 2022 yılının evlilikte yüzü gülecek o burçlar...

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