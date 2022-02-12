Hadise ve Ebru Gündeş Arasındaki Kriz Büyüyor! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! “Ahlak Yoksunluğu” Sosyal Medya Sallanıyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Ebru Gündeş arasındaki büyük kriz büyüyor! Öyle bir açıklama geldi ki, ağızlar açık kaldı! Seren Serengil, “Ahlak yoksunluğu” açıklamasında bulunarak sosyal medya salladı! Gündeme bomba gibi düşen bu sözler ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ebru Gündeş’in eşi Rezza Zarrab’la Hadise’yle aşk dedikodularına karışınca ortalık çok fena karışmıştı. Hadise tüm bu iddiaları reddederken; Ebru Gündeş ise apar topar boşanma davası açmıştı. Ebru Gündeş’in eşinden boşanmasından sonra herhangi bir açıklama yapmaması ise dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise kriz yeniden patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.