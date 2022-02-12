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12 Şub 2022 - 12:46

Hadise ve Ebru Gündeş Arasındaki Kriz Büyüyor! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! “Ahlak Yoksunluğu” Sosyal Medya Sallanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Ebru Gündeş arasındaki büyük kriz büyüyor! Öyle bir açıklama geldi ki, ağızlar açık kaldı! Seren Serengil, “Ahlak yoksunluğu” açıklamasında bulunarak sosyal medya salladı! Gündeme bomba gibi düşen bu sözler ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…