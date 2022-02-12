Her burcun insanı birbirinden farklı özellikler ile öne çıkıyor. Bu bağlamda bu listede yer alan o üç burç, konu rakipsizlik olduğunda ortaya inanılmaz bir biçimde iddialarını her zaman koyuyor! Peki, hep türbinlere oynayan burçlar hangisidir? İşte tek rakibi kendisi olan o burçlar...

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