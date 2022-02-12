Masterchef Pelin’in Yeni Adresi Belli Oldu! Danilo Şefle Aşk İddialarına “Evet Aşk Var” Demişti, Son Durum Şok Etti! Öyle Bir İsimle Çalışıyor Ki…

Acın Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına kabin memuru olarak katılan ve kendisini yemek alanında geliştiren Pelin Zaman, güzelliğiyle en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Yarışma içerisinde hem Hasan Biltekin’le hem de Danilo Şefle adı aşk dedikodularına karışan Pelin Zaman, bu iddiaları tamamen çürütmüştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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