Masterchef Pelin’in Yeni Adresi Belli Oldu! Danilo Şefle Aşk İddialarına “Evet Aşk Var” Demişti, Son Durum Şok Etti! Öyle Bir İsimle Çalışıyor Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran ve güzelliğiyle gönüllerde taht kuran Pelin Zaman’ın yeni adresi belli oldu! Yarışma boyunca Danilo Şefle aşk iddialarına karışan Pelin Zaman, yarışmadan hemen sonra “Evet aşk var ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunan Pelin Zaman’ın çalıştığı isim ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acın Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına kabin memuru olarak katılan ve kendisini yemek alanında geliştiren Pelin Zaman, güzelliğiyle en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Yarışma içerisinde hem Hasan Biltekin’le hem de Danilo Şefle adı aşk dedikodularına karışan Pelin Zaman, bu iddiaları tamamen çürütmüştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.