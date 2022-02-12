Her burcun seks yaşamı kendi karakteristik özellikleri doğrultusunda şekilleniyor. Bu bağlamda bu listede yer alan o üç burç, genellikle hiperseksüalitesi yüksek doyumsuz insanlar ortaya çıkarıyor! Peki, hiperseksüalitesi yüksek olan burçlar hangisidir? İşte en doyumsuz o burçlar...